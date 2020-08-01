Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'ya teklif!

Fenerbahçe Kulübü, takımın yıldız isimlerinden Luiz Gustavo'ya maaş indirimi için teklif yaptı.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'ya teklif!
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01 Ağustos 2020 14:09
Fenerbahçe, bu sezon için pandemi dönemi sonrası indirimi kabul eden ancak önümüzdeki sezon için indirim yapılmasını istemeyen Luiz Gustavo'ya yeniden bir talep sunuldu.

Brezilyalı futbolcuya yüzde 15 indirimin makul bir oran olduğu, tüm oyuncuların kabul ettiği gibi kendisinin de kabul etmesinin şık bir davranış olacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin bu talebinin ardından, 33 yaşındaki futbolcu, menajerleriyle görüşüp cevap vereceğini bildirdi.



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