Fenerbahçe'den Litvanya'da muhteşem dönüş!

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 3. haftasında Litvanya'da geriden döndü! Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, son periyottaki etkili oyunuyla Zalgiris Kaunas'ı 82-75 mağlup etti ve 3. maçında 3. galibiyetini aldı.Zalgirio Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayan Zalgiris, karşılaşmanın ilk periyotunu 25-18, devreyi ise 42-34 önde kapadı.Ev sahibi Zalgiris, üçüncü çeyreği de 57-53 önde geçmesine rağmen son periyotta daha iyi hücum yapan Fenerbahçe, karşılaşmayı 82-75 kazandı.Zalgiris'te 23 sayı kaydeden Wolters maçın en skoreri olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 20 sayıyla takımının en skoreri oldu.Lige 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmaya devam ederken, Zalgiris ise ikinci kez kaybetti.Fenerbahçe, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Anadolu Efes'in konuğu olacak.