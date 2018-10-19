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Fenerbahçe'den Litvanya'da muhteşem dönüş!

THY Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe, Litvanya'da son periyotta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Zalgiris Kaunas'ı 82-75 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den Litvanya'da muhteşem dönüş!
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19 Ekim 2018 22:33
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 3. haftasında Litvanya'da geriden döndü! Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, son periyottaki etkili oyunuyla Zalgiris Kaunas'ı 82-75 mağlup etti ve 3. maçında 3. galibiyetini aldı.

Zalgirio Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayan Zalgiris, karşılaşmanın ilk periyotunu 25-18, devreyi ise 42-34 önde kapadı.

Ev sahibi Zalgiris, üçüncü çeyreği de 57-53 önde geçmesine rağmen son periyotta daha iyi hücum yapan Fenerbahçe, karşılaşmayı 82-75 kazandı.

Zalgiris'te 23 sayı kaydeden Wolters maçın en skoreri olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 20 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmaya devam ederken, Zalgiris ise ikinci kez kaybetti.

Fenerbahçe, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Anadolu Efes'in konuğu olacak.

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