Fenerbahçe'den Leroy Fer sürprizi

SWANSEA İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren, sürpriz bir isim için hamle yaptı.Championship ekiplerindenforması giyeniçin Fenerbahçe devreye girdi. İngiliz ve İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Leroy Fer'in transferi için Swansea ile görüşmeye başladı.Swansea City, takımın önemli isimlerinden olan Fer'i bırakmak istemese de oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitmesinden dolayı, iyi bir teklife bırakma ihtimali de bulunuyor.Hollandalı oyuncu bu sezon Swansea City formasıyla 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi.