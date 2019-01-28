Fenerbahçe'den Leroy Fer sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isim için hamle yaptı.
Championship ekiplerinden Swansea City forması giyen Leroy Fer için Fenerbahçe devreye girdi. İngiliz ve İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Leroy Fer'in transferi için Swansea ile görüşmeye başladı.
SWANSEA İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Swansea City, takımın önemli isimlerinden olan Fer'i bırakmak istemese de oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitmesinden dolayı, iyi bir teklife bırakma ihtimali de bulunuyor.
Hollandalı oyuncu bu sezon Swansea City formasıyla 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
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Championship ekiplerinden Swansea City forması giyen Leroy Fer için Fenerbahçe devreye girdi. İngiliz ve İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Leroy Fer'in transferi için Swansea ile görüşmeye başladı.
SWANSEA İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Swansea City, takımın önemli isimlerinden olan Fer'i bırakmak istemese de oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitmesinden dolayı, iyi bir teklife bırakma ihtimali de bulunuyor.
Hollandalı oyuncu bu sezon Swansea City formasıyla 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın