Fenerbahçe'den Kompany'nin prensine yakın takip

Fenerbahçe, Belçika'nın köklü kulüplerinden RSC Anderlecht'in 21 yaşındaki Ganalı yıldızı Francis Amuzu'yu takibe aldı.



Südpresse'de yer alan habere göre; Anderlecht altyapısından yetişen ve Vincent Kompany döneminde takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen 21 yaşındaki Ganalı için Fenerbahçe ile birlikte Eintracht Frankfurt'un çok yakın ilgisi bulunuyor. Daha önce Olympiakos, Köln, Mainz ve AZ Alkmaar gibi kulüplerin teklif yapıp alamadığı Amuzu için yazın adeta 'transfer savaşı' çıkacağı belirtildi.



Anderlecht'e Lier altyapısından 16 yaşında transfer edilen Amuzu, bu sezon 26 resmi maçta forma giydi ve 2 gol atıp 4 asist yaptı.



Sol kanatta görev alan Amuzu, 28 Şubat pazar günü Standard Liege ile oynanan derbi maçında 1 gol ve 1 asist yaparak maçın yıldızı olmuştu.



