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Fenerbahçe'den Koeman için yeni formül!

Fenerbahçe yönetimi yeni teknik adam gelse bile Koeman'ın takımda kalmasını istiyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'den Koeman için yeni formül!
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05 Kasım 2018 04:01
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde takımın başında yer alan Erwin Koeman'ın takımdaki geleceği konusunda kritik bir teklifte bulundu.

EN AZINDAN DEVREYE KADAR

Yönetim, Koeman'dan yeni teknik direktör takımın başına gelse bile sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalmasını ve yeni teknik adama yardımcı olmasını istedi.

Erwin Koeman'ın ise kesin kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.

Phillip Cocu sonrası takımın başında kalan Erwin KoemanGalatasaray maçında da hareketleriyle öne çıktı. Oldukça istekli ve hırslı gözüken tecrübeli teknik adam, bir an olsun yerinde durmadı.



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