Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho yoklaması

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen, Arsenal'den Mesut Özil'i alarak transferde büyük bir bomba patlatan Fenerbahçe'de yönetim, hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti: Kelechi IheanachoTeknik direktör Erol Bulut'un yönetimle yaptığı son görüşmede, "Cisse veya Ademi'yi gönderip forvet alalım" demesi sonrası düğmeye basıldı.Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katmak istiyor.2017 yılında Manchester City'den 27 milyon Euro'ya Leicester ekibine transfer olan Nijeryalı golcü, bu sezon Leicester forması ile ligde çıktığı 10 maçta henüz gol ve asist üretemedi.Kelechi Promise Iheanacho şu ana kadar kariyerinde Manchester City formasıyla toplam 64 maçta 21 gol ve 8 asistle oynadı. Leicester kariyerinde ise 108 karşılaşmada 23 gol atıp 16 asist yaptı