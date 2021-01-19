Fenerbahçe'den Karagümrük'e gitti

Karagümrük, Fenerbahçe'den 2002 doğumlu Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'den Karagümrük'e gitti
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19 Ocak 2021 16:12
Süper Lig'de transferin hareketli takımlarından Karagümrük, Fenerbahçe'den transfer yaptı.

Karagümrük, Fenerbahçe altyapısında yetişen 2002 doğumlu Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. 19 yaşındaki oyuncu, 1,5 yıllığına kiralık olarak Karagümrük'te forma giyecek.

Sportif direktör Murat Akın'ın imza attırdığı Serhat, Türk Milli Takımı'nın çeşitli yaş gruplarında da görev aldı.



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