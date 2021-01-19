Fenerbahçe'den Karagümrük'e gitti

Süper Lig'de transferin hareketli takımlarından Karagümrük, Fenerbahçe'den transfer yaptı.
Karagümrük, Fenerbahçe altyapısında yetişen 2002 doğumlu Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. 19 yaşındaki oyuncu, 1,5 yıllığına kiralık olarak Karagümrük'te forma giyecek.
Sportif direktör Murat Akın'ın imza attırdığı Serhat, Türk Milli Takımı'nın çeşitli yaş gruplarında da görev aldı.
Karagümrük, Fenerbahçe altyapısında yetişen 2002 doğumlu Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. 19 yaşındaki oyuncu, 1,5 yıllığına kiralık olarak Karagümrük'te forma giyecek.
Sportif direktör Murat Akın'ın imza attırdığı Serhat, Türk Milli Takımı'nın çeşitli yaş gruplarında da görev aldı.