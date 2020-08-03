Fenerbahçe'den Kalu hamlesi

Fenerbahçe, Bordeaux forması giyen Kalu için girişimlere başladı. Kanarya, yıldız oyuncu için tüm imkanları zorlayacak...

Haber; AMK
Fenerbahçe'den Kalu hamlesi
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03 Ağustos 2020 12:11
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için girişimlere başladı. Oyuncunun kulübü ve menajeriyle temasa geçen F.Bahçe, Kalu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Nijeryalı oyuncuyu kiralamak isteyen Sarı-lacivertliler, Kalu'yu hücum hattının sağ tarafında kullanmayı düşünüyor. 1997 doğumlu oyuncu, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor.

Geride kalan sezonda ligde beklediği forma şansını bulamayan Kalu, 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen Kalu, 12 maçta 2 gol kaydetti.



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