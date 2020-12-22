Fenerbahçe'den Kadıköy'de Başakşehir'e büyük üstünlük

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle Kadıköy'de oynadığı 12 lig maçının 9'unu kazandı. Süper Lig'de yarın 25. randevuya çıkacak iki takım arasında oynanan müsabakalarda galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 12-9'luk üstünlüğü bulunuyor

Haber; AA
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Fenerbahçe'den Kadıköy'de Başakşehir'e büyük üstünlük
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22 Aralık 2020 14:15
 Süper Lig'in 14. haftasında çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'nin rakibiyle sahasında oynadığı maçlarda ciddi üstünlüğü dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de oynadığı 12 lig karşılaşmasının 9'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan 2 lig maçı berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir deplasmanda tek galibiyetini ise 2017-2018 sezonunda elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 21, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.

- Ligde 25. randevu

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de  25. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 24 maçta Fenerbahçe 12, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 33 golüne, turuncu-lacivertli takım 27 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Ülker Stadı'nda da rakibini 2-0 mağlup etti.

- Maçlar

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:        

2007-2008  İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0   

                   Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009  Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0 

                   İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010  Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0       

                   İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011  İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1   

                   Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012  Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2         

                   İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013  Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

                   İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015  Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0

                   İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016  Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

                   Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017  Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

                   Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0 

2017-2018  Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

                   Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019  Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0

                   Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020  Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

                   Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0



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