Fenerbahçe'den jet hızıyla Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

05 Kasım 2018 20:35
Fenerbahçe'den jet hızıyla Ersun Yanal açıklaması
Fenerbahçe, sosyal medyada saat 20:00 gibi ortaya atılan Ersun Yanal iddiaları ile ilgili açıklama yaptı ve  Ersun Yanal ile görüşmeler yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

ERSUN YANAL: "HİÇBİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

TRT Spor'a da konuyla ilgili konuşan Ersun Yanal'ın "Hiçbir şekilde Fenerbahçe'den bana teklif gelmedi. Herhangi bir yöneticiyle de görüşmem olmadı. Haberler asılsızdır" ifadelerini kullandığı belirtildi.


Diğer Haberler

Avrupa'nın yeni duvarı; Başakşehir! Medipol Başakşehir

Avrupa'nın yeni duvarı; Başakşehir!
Beşiktaş'ta Tolga Zengin'e 'Hazır ol' mesajı Beşiktaş

Beşiktaş'ta Tolga Zengin'e 'Hazır ol' mesajı
Beşiktaş, kara bulutları dağıtmak istiyor Beşiktaş

Beşiktaş, kara bulutları dağıtmak istiyor
Hasan Ali Kaldırım: ''Koray Şener için kazanalım'' Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım: ''Koray Şener için kazanalım''
Erwin Koeman: ''Artık kazanma zamanı'' Fenerbahçe

Erwin Koeman: ''Artık kazanma zamanı''
Almanlar Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Galatasaray

Almanlar Galatasaraylı taraftarları çıldırttı
Fatih Terim'den Schalke'yi devirecek taktik Galatasaray

Fatih Terim'den Schalke'yi devirecek taktik
Fenerbahçe'den Anderlecht'e derbi ruhu Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Anderlecht'e derbi ruhu
Ali Koç'un 2019 planı; Abdullah Avcı Fenerbahçe

Ali Koç'un 2019 planı; Abdullah Avcı
Daha fazla göster
1

TFF'den tarihi sevk: Aydınus'tan ek rapor alındı!
2

Fenerbahçe'den jet hızıyla Ersun Yanal açıklaması
3

Fatih Terim'den Fenerbahçe sözleri: "Maç sonu..."
4

Arsene Wenger için sürpriz iddia! Anlaşmaya yakınlar
5

Der Spiegel: "Manchester City'nin başarısının arkasındaki kirli gerçekler!"
6

Galatasaray, Schalke deplasmanında galibiyet arıyor
7

Nefes kesen maçın galibi Fenerbahçe!

8

Bakan Kasapoğlu Sporx'e konuştu: "En ağır cezalar için takipçi olacağız"
9

Fenerbahçe'den Koeman için yeni formül!
10

Phillip Cocu'ya Football Manager sürprizi!

yukarı ok