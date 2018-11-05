Fenerbahçe'den jet hızıyla Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe, sosyal medyada saat 20:00 gibi ortaya atılan Ersun Yanal iddiaları ile ilgili açıklama yaptı ve Ersun Yanal ile görüşmeler yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
ERSUN YANAL: "HİÇBİR GÖRÜŞMEM OLMADI"
TRT Spor'a da konuyla ilgili konuşan Ersun Yanal'ın "Hiçbir şekilde Fenerbahçe'den bana teklif gelmedi. Herhangi bir yöneticiyle de görüşmem olmadı. Haberler asılsızdır" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
ERSUN YANAL: "HİÇBİR GÖRÜŞMEM OLMADI"
TRT Spor'a da konuyla ilgili konuşan Ersun Yanal'ın "Hiçbir şekilde Fenerbahçe'den bana teklif gelmedi. Herhangi bir yöneticiyle de görüşmem olmadı. Haberler asılsızdır" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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