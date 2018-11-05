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Fenerbahçe'den jet hızıyla Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den jet hızıyla Ersun Yanal açıklaması
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05 Kasım 2018 20:35
Fenerbahçe, sosyal medyada saat 20:00 gibi ortaya atılan Ersun Yanal iddiaları ile ilgili açıklama yaptı ve  Ersun Yanal ile görüşmeler yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

ERSUN YANAL: "HİÇBİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

TRT Spor'a da konuyla ilgili konuşan Ersun Yanal'ın "Hiçbir şekilde Fenerbahçe'den bana teklif gelmedi. Herhangi bir yöneticiyle de görüşmem olmadı. Haberler asılsızdır" ifadelerini kullandığı belirtildi.


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