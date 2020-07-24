Fenerbahçe'den Jesus'a 3+1 senelik imza planı

Fenerbahçe, Mert Çetin'i Verona'ya kaptırdıktan sonra Roma'nın bir başka savunmacısının peşine düştü. Sarı-Lacivertliler, stoper ve sol bekte oynayabilen Juan Jesus'u istiyor

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Fenerbahçe'den Jesus'a 3+1 senelik imza planı
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24 Temmuz 2020 11:42
Sarı-Lacivertliler, bu sezon savunma hataları nedeniyle onlarca puan kaybetti. Zanka ve Rami transferleri çare olmadı, Jailson sezonün büyük bölümünde savunmanın göbeğinde oynadı. Hata konusunda liderliği de Sambacı üstlendi. Fenerbahçe yeni sezonda aynı sorunu yaşamamak için bu bölgeyi en iyi şekilde güçlendirmek istiyor.

Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isimlerden biri Juan Jesus. Roma, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

3+1 SENELİK İMZA

Bu nedenle İtalyan ekibinin 29 yaşındaki oyuncuyu satma konusunda zorluk çıkarması beklenmiyor. Fenerbahçe ile Jesus arasında anlaşma sağlanması halinde Roma'nın oyuncuu uygun bir bedelle bırakmaya hazır olduğu kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, Sambacı'ya şu anki maaşı olan yıllık 2.2 milyon Euro'dan 3+1 senelik imza attırmayı hedefliyor.



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