Fenerbahçe'den Jan Vesely ve Barcelona açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jans Vesely'nin Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki haberlerin ardından açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'den Jan Vesely ve Barcelona açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2020 18:26
Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Jan Vesely'nin Barcelona'ya transfer olacağı yönünde, İspanyol medyasından çıkan haberler üzerine, sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Jan Vesely hakkında yaptığı açıklamada "Bize ulaşmış bir şey yok. Demin de Jan'la birlikteydik. Hayatından da çok memnun. Dolayısıyla bu kadar dönem dönem böyle haberler her oyuncuyla ilgili çıkıyor. Bu kadar ciddisi yoktu. Bizim bildiğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz bir talep yok." dedi.

Semih Özsoy ayrıca "Bize gelen bir talep yok. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Şu anlamda bize ulaşmış hiçbir şey yok" diye konuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için