Fenerbahçe'den Jan Vesely ve Barcelona açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Jan Vesely'nin Barcelona'ya transfer olacağı yönünde, İspanyol medyasından çıkan haberler üzerine, sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.



Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Jan Vesely hakkında yaptığı açıklamada "Bize ulaşmış bir şey yok. Demin de Jan'la birlikteydik. Hayatından da çok memnun. Dolayısıyla bu kadar dönem dönem böyle haberler her oyuncuyla ilgili çıkıyor. Bu kadar ciddisi yoktu. Bizim bildiğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz bir talep yok." dedi.



Semih Özsoy ayrıca "Bize gelen bir talep yok. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Şu anlamda bize ulaşmış hiçbir şey yok" diye konuştu.



