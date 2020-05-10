Hajduk Split'in 24 yaşındaki oyuncusu Josip Juranovic'in adı son dönemde Fenerbahçe ile birlikte anılıyor.
Sözleşmesi 2021 yılında biten Hırvat oyuncu için, birçok kulübün daha devrede olduğu belirtildi. Juranovic, sağ kanat ve sağ bek pozisyonlarının yanı sıra 10 numarada da görev alabiliyor.
"UYGUN TEKLİF GELİRSE GÖNDERİRİZ"
Transfer iddiaları için konuşan Hajduk Split Sportif Direktörü Ivan Kepcija; "Josip, transfer piyasasında ilgi gören bir oyuncu. Tecrübeli yıllarını sağ kanat olarak yaşıyor ve Milli Takım'da da kendisini gösteriyor. Kalitesine uygun resmi bir teklif ortaya çıkarsa, kesinlikle kulüp ve onun için yararlı olacak bir görüşme yapabiliriz." dedi.
24 yaşındaki Juranovic, bu sezon takımı Hajduk Split ile 22 lig maçına çıktı. Hırvat oyuncu, bu maçlarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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Sözleşmesi 2021 yılında biten Hırvat oyuncu için, birçok kulübün daha devrede olduğu belirtildi. Juranovic, sağ kanat ve sağ bek pozisyonlarının yanı sıra 10 numarada da görev alabiliyor.
"UYGUN TEKLİF GELİRSE GÖNDERİRİZ"
Transfer iddiaları için konuşan Hajduk Split Sportif Direktörü Ivan Kepcija; "Josip, transfer piyasasında ilgi gören bir oyuncu. Tecrübeli yıllarını sağ kanat olarak yaşıyor ve Milli Takım'da da kendisini gösteriyor. Kalitesine uygun resmi bir teklif ortaya çıkarsa, kesinlikle kulüp ve onun için yararlı olacak bir görüşme yapabiliriz." dedi.
24 yaşındaki Juranovic, bu sezon takımı Hajduk Split ile 22 lig maçına çıktı. Hırvat oyuncu, bu maçlarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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