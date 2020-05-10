Hajduk Split'in 24 yaşındaki oyuncusu Josip Juranovic'in adı son dönemde Fenerbahçe ile birlikte anılıyor.Sözleşmesi 2021 yılında biten Hırvat oyuncu için, birçok kulübün daha devrede olduğu belirtildi. Juranovic, sağ kanat ve sağ bek pozisyonlarının yanı sıra 10 numarada da görev alabiliyor.Transfer iddiaları için konuşan Hajduk Split Sportif Direktörü Ivan Kepcija; "" dedi.24 yaşındaki Juranovic, bu sezon takımı Hajduk Split ile 22 lig maçına çıktı. Hırvat oyuncu, bu maçlarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.