18 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile yapacak.

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden2. Lig ekiplerindenile oynadığı hazırlık karşılaşmasındanmağlup ayrıldı.Yedek ağırlıklı kadro ile maça çıkan sarı lacivertliler, kalede Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Serhat Koç, Mehmet Ekici, Samed Karakoç, Josef De Souza, Chahechouhe, Eljif Elmas ve Alper Potuk 11'i ile maça çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe'de Şili'li savunmacı Isla ve Mehmet Ekici başarılı performans gösteren isimlerdi.İkinici yarıda Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı ile birlikte, H. Ali Kaldırım, Yiğithan Güvenli, Valbuena, Giuliano, Şener, Erten, Mehmet Topal ve Ahmethan forma şansı buldu.Lozan, 2. yarıda Kololli'nin 74. ve 77. dakikalarda bulduğu gollerle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, Fenerbahçe genç savunmacısı Yiğithan'ın 83. dakikada ağları sarmasıyla farkı 1'e indirdi ve bu gol maçın skorunu belirledi.Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçını