Fenerbahçe'den İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret

Fenerbahçeli yöneticiler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret
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05 Nisan 2021 19:59
Fenerbahçeli bazı yöneticiler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette genel sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu ve Metin Sipahioğlu'nun bulunduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Atatürk'ün silüetinin, Türk bayrağının ve Fenerbahçe ambleminin yer aldığı bir tablo hediye ettiği kaydedildi.



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