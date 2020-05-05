Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için Topuk Yaylası teklifi…

21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için Gölcükspor ile el sıkışan sarı-lacivertlilerin formülü şu: 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp.

Haber; Sözcü
Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için Topuk Yaylası teklifi…
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05 Mayıs 2020 09:10
Ekonomik şartların zorlaştığı, transfer yapmanın daha da imkânsız hale geldiği dönemde Fenerbahçe ilginç bir operasyona imza attı.

Sarı-lacivertliler, 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transferini büyük oranda bitirdi. Kulüplerin prensipte anlaştığı ve geriye imza aşamasının kaldığı öğrenildi. Ancak bu transferi diğerlerinden farklı yapan şey, iki kulüp arasındaki anlaşmanın detaylarında saklı.

İSMAİL DE 'FENER' DEDİ
Fenerbahçe, İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis dışında altyapıdan iki kiralık oyuncu sözü verdi ama anlaşmanın kritik hamlesi, Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki dönem ücretsiz kamp teklifiydi.

Sarı-lacivertliler, özellikle alt lig ekipleri için ciddi mali külfet olan hazırlık kampı maliyetini karşılama yoluna giderek Gölcükspor'u ikna etti. Trabzonspor ve Antalyaspor da teklif yapsa dahi İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den yana tavır koydu.

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