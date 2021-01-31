Fenerbahçe'den İrfan mesajı: 'Fenerbahçe isterse alır'

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer mücadelesi yaşanmasına neden olan İrfan Can Kahveci, üzerine Sarı-Lacivertliler'den açıklama geldi.



Fenerbahçe'de Alper Pirşen, bu transfer üzerinden ezeli rakiplerine mesaj gönderdi.



Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen açıklamasında; "Galatasaray bizden önce davransın, kafasını karıştırmaya çalışsın... Fenerbahçe bir oyuncuyu istiyorsa alır, bunun örnekleri defalarca kez oldu. Bir oyuncu Fenerbahçe'yi istemiyorsa, Fenerbahçe onu istemez. Fenerbahçe bir oyuncuyu istiyorsa, oyuncunun da gönlü varsa, o transfer hep Fenerbahçe Stadı'nda sonlanır." dedi.







