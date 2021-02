Fenerbahçe'den İrfan Can'a yoğun tedavi

İrfan Can Kahveci, Başakşehir'den Fenerbahçe'ye sakat bir şekilde gelmişti.



Adalesinde yırtık bulunan İrfan Can Kahveci'nin bir an önce sahalara dönmesi için sağlık heyeti yoğun bir tedavi uyguluyor.



Milli futbolcunun önümüzdeki hafta idmanlara başlaması bekleniyor. Galatasaray derbisi ile kupada eski takımı Başakşehir'e karşı oynayamayacak olan İrfan Can Kahveci, 25. haftadaki Karagümrük maçını hedefliyor.



Başarılı oyuncunun idmanlardaki durumuna göre bu karşılaşmaya kadar hazır olup olmayacağı netlik kazanacak.