Fenerbahçe'den hemşire Dilek Akçabelen için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüse yakalanan ve vefat eden hemşire Dilek Akçabelen (30) için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Koronavirüse yenik düşen hemşire Dilek Akçabelen'e Allah'tan rahmet; eşi, ailesi ve minik oğlu Tunç bebeğimize sonsuz sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Koronavirüse yenik düşen hemşire Dilek Akçabelen'e Allah'tan rahmet; eşi, ailesi ve minik oğlu Tunç bebeğimize sonsuz sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın