Fenerbahçe'den hemşire Dilek Akçabelen için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüse yakalanan ve vefat eden hemşire Dilek Akçabelen (30) için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'den hemşire Dilek Akçabelen için başsağlığı mesajı
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01 Haziran 2020 14:23
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüse yakalanan ve vefat eden hemşire Dilek Akçabelen (30) için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Koronavirüse yenik düşen hemşire Dilek Akçabelen'e Allah'tan rahmet; eşi, ailesi ve minik oğlu Tunç bebeğimize sonsuz sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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