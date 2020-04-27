Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a rest

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyor.

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a rest
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27 Nisan 2020 13:38
Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyor.

Milli futbolcunun menajerinin hem son gelişmeleri hem de yeni sözleşmeyi görüşmek için Sarı-Lacivertliler'e talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Ancak yönetimin şok bir tutum sergileyerek, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Hasan Ali'nin ilk tercihinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu ancak bu tutum karşısında fikrini değiştirebileceği öğrenildi. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından izliyor.

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