Fenerbahçe'den Göztepe'ye takas önerisi. Sarı-Lacivertliler kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe'ye ilginç bir teklifte bulundu.



Bir süredir İzmir kulübünden Alpaslan Öztürk'le ilgilenen Fenerbahçe Yönetimi'nin Göztepe'ye, "Biz size Harun Tekin'i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk'ü verin" diye bir takas teklifinde bulundu. İzmir temsilcisi bu teklifi düşünmek için Fenerbahçe'den süre istedi.



CEVAP BEKLENİYOR

Yeni sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da Harun'u takımda düşünmemesi üzerine bu transferi bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler gelecek cevaba odaklandı. Bu transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.



