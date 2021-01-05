Fenerbahçe'den gol makinesine kanca: Kasper Junker

Sarı lacivertli takımın Papis Cisse, Enner Valencia, Samatta ve Thiam gibi isimlerden oluşan forvet hattı bu sezon gol yollarında etkili olamadı. Golcü sıkıntısı çeken sarı lacivertli takımda Emre Belözoğlu devreye girdi ve yeni golcüyü belirledi. Kanarya'nın hedefindeki gol makinesi geçtiğimiz sezonu 27 golle kapatırken, bu sezona da golle merhaba dedi. İşte o isim...Bugün start alacak transfer sezonunda Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Norveç ekibi Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı forvet Kasper Junker'in Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in Norveç ekibiyle önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.26 yaşındaki Danimarkalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Junker ile Avrupa'nın önemli kulüpleri de ilgileniyor.Kasper Junker bu sezon Bodo Glimt formasıyla 24 maça çıktı. Fileleri 25 defa sarsmayı başardı.7 de asisti bulunuyor. 1.86 boyundaki forvet hava toplarında da bir hayli etkili.26 yaşındaki Kasper Junker, ülkesi dışında sadece Norveç'te 5 ay forma giydi. Kariyeri boyunca 165 maça çıkan Junker, 58 gol 26 asiste imza attı. Junker, henüz Danimarka Milli Takımı'nda forma giymedi.Bodo Glimt ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Junker, sezonu da gol kralı olarak tamamladı ve şampiyonluğa büyük katkısı oldu. Transfermarkt verilerine göre Junker'in bonservis bedeli 2 milyon Euro.