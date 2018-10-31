Fenerbahçe'den geçici çözüm! Koeman yerine...

'nun takımdan gönderilmesinin ardından sarı-lacivertlilerin başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Yaklaşan hayati G.Saray derbisi öncesi futbolcuları Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman çalıştırırken, TT Stadı'nda takımı kenarda kimin yöneteceği henüz netlik kazanmadı.Dört bir koldan hoca arayan sarı-lacivertlilerin önceki akşam gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında tüm alternatifler masaya yatırıldı. Hocanın yerli mi ve yabancı mı olması konusunda ortaya çeşitli fikirler atıldı. Şu an boşta olan Fransız Laurent Blanc ve Kemal Özdeş'in adı diğer adaylara göre bir adım önde olsa da bu sorunun çözülmesinin zaman alacağına inanan idareciler acele karar vermekten çekiniyor.En doğru ismi bulmak adına kendilerine zaman kazandırmaya çalışan sarı-lacivertli idareciler, toplantıda David Badia ismini de gündeme getirdiler. Şu an kulübün altyapılarından sorumlu olan İspanyol çalıştırıcı geçici olarak takımın başına geçebilir.1-2 haftalık süreci Badia ile atlatma ihtimali bulunan sarı-lacivertliler bu süre zarfında ise listelerindeki isimlerle gerek telefonda gerekse yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecekler.Hatırlanacağı gibi 44 yaşındaki Badia ülkemize ilk olarak 2016'nın yazında gelmişti. Leonardo, Jose Morais, Hamza Hamzaoğlu ve Rıza Çalımbay gibi isimlerin Antalyaspor bünyesi altında antrenörlüğünü yapmış ve 23 Şubat'ta görevine son verildiği için ülkesine dönmüştü.David Badia, Barcelona altyapısı La Masia'da yıllarca görev yaptı. Önemli yıldızların yetişmesinde katkısı olan Badia 2016 yılında ise Barcelona kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğünü yaptı. Burada göstermiş olduğu performansın ardından da Antalyaspor altyapısının başına geçti.