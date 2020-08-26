Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 4 yıldız göndermesine karşılık olarak bir tweet attıç

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık
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26 Ağustos 2020 18:31
Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray'ın kendisine yönelik göndermesine yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı'nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Sarı-lacivertliler, paylaşımda, "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır." ifadesini kullandı.

Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe'ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.

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