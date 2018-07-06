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Fenerbahçe'den Galatasaray'a kombine farkı

Ali Koç başkanlığında beyaz sayfa açan Fenerbahçe'de kombine satışları patladı.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'den Galatasaray'a kombine farkı
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06 Temmuz 2018 06:14
Fenerbahçe taraftarı yeni başkan Ali Koç'un çağrısına olumlu cevap verdi ve 1200 ila 10 bin 150 TL arasında değişen fiyatlara sahip kombinelere hücum etti.

28 Haziran'da başlayan satışlar geçen yılla kıyaslandığında 14 katına çıktı. Bir önceki sezon 5 Temmuz 2017 tarihine kadar 2300 kombine bileti satan sarılacivertli kulüp, yeni sezon öncesinde ise dün itibarıyla 33 bine ulaştı. 2015-16 sezonunda 38 bin kombine satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, bu rakama kısa sürede yaklaştı.

PASSOLİG'E DE YANSIDI

Fenerbahçe, satış sayısında 31 Mayıs'ta kombinelerini piyasaya süren ezeli rakibi, son şampiyon Galatasaray'ı geride bıraktı. Sarı-kırmızılılarda an itibarıyla 29 bin kombine alıcı buldu. Cimbom'da bu değer geçtiğimiz sezonun tamamında 34 bin 200 olarak gerçekleşmişti. Fenerbahçe'de Passolig kart satışları da yönetim değişikliği sonrası artış gösterdi. Haziran ayının ilk haftasında 698 bin olan Passolig sayısı, 1 ayda 12 bin artarak 710 bine çıktı. Genel kart satış sayısında Galatasaray 749 bin 841 ile liderlik koltuğunda oturuyor.



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