Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 17 sayı farkla 77-60 yendi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 2. galibiyetini elde ederken, Galatasaray 2. kez mağlup oldu.Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra başkan vekili Semih Özsoy, yönetim kurulu üyeleri Metin Sipahioğlu ve Mustafa Kemal Danabaş protokol tribününde takip etti.Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası Galatasaray'ın 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Esra Ural Topuz ve Hartley'nin isabetleriyle toparlanan ve 8. dakikada farkı 6 sayıya çıkaran (14-8) Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.Müsabakanın ikinci periyoduna Hartley'in basketleriyle giren sarı-lacivertliler, Plum'ın 16. dakikadaki üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere taşıdı: 34-23. Fenerbahçe, soyunma odasına 40-29 üstün gitti.Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Galatasaray, Macaulay'in 22. dakikadaki basketiyle farkı 7 sayıya indirdi: 43-36. Birsel Vardarlı Demirmen ve Hartley'nin sayılarıyla toparlanan ev sahibi ekip, 29. dakikada Vaughn'un atışıyla farkı 14 sayıya yükseltti: 58-44. Fenerbahçe, son çeyreğe 12 sayı farkla (58-46) önde girdi.Son periyoda Verameyenka, Esra Ural Topuz ve Plum'un basketleriyle 33. dakikada farkı 18 sayıya (64-46) taşıyarak başlayan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 77-60 galip ayrıldı.Maçın en skorer ismi Galatasaray formasıyla 23 sayı kaydeden Macaulay olurken, Fenerbahçe'de Verameyenka 19 sayıyla oynadı.