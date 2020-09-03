Fenerbahçe'den Frey için gelen tekliflere ret cevabı

Erol Bulut, Muriç'in gitmesi ihtimaline karşılık İsviçreli öğrencisi Frey'i pivot santrfor olarak elde tutmayı planlıyor.
Frey, Antalyaspor karşısındaki performansıyla hocasının gözüne girdi. Sarı-Lacivertliler bu nedenle 26 yaşındaki forvet için Süper Lig takımlarından gelen kiralama tekliflerini şimdilik geri çevirdi.
Frey, Antalyaspor karşısındaki performansıyla hocasının gözüne girdi. Sarı-Lacivertliler bu nedenle 26 yaşındaki forvet için Süper Lig takımlarından gelen kiralama tekliflerini şimdilik geri çevirdi.