Fenerbahçe'den Frey için gelen tekliflere ret cevabı

Michael Frey, takımda kalmak için şimdilik bir şans elde etti.

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Fenerbahçe'den Frey için gelen tekliflere ret cevabı
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03 Eylül 2020 11:32
Erol Bulut, Muriç'in gitmesi ihtimaline karşılık İsviçreli öğrencisi Frey'i pivot santrfor olarak elde tutmayı planlıyor.

Frey, Antalyaspor karşısındaki performansıyla hocasının gözüne girdi. Sarı-Lacivertliler bu nedenle 26 yaşındaki forvet için Süper Lig takımlarından gelen kiralama tekliflerini şimdilik geri çevirdi.

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