Fenerbahçe'den forvete Iraklı Salah hamlesi

Devre arası kamp dönemini Antalya'da gerçekleştiren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim şu ana kadar sadece Sadık Çiftpınar transferini gerçekleştirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de ilk rota forvete çevrildi.Slimani'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle birçok forveti takibe alan sarı lacivertliler son olarak Iraklı genç yetenek Mohanad Ali Kadhim'i izlemeye aldı. Asya Kupası'nda attığı şık gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki Mohanad Ali Kadhim, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Irak Milli Takımı ile Asya Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 gol atan Mohanad Ali Kadhim'in sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi.Anderlecht'in de ilgilendiği 18 yaşındaki Iraklı forvetin, Milli Takım formasıyla alt kategoriler dahil 29 maçta toplam 25 golü bulunuyor. Yeteneği ve futbol stili Liverpool'lu Mohamed Salah'a benzetilen Mohanad Ali, Irak Süper Ligi'nde Al Shorta SC takımı ile 2016-17'de 30 maçta 12 gol, 2017-18'de 24 karşılaşmada 16 gol atarak dikkat çekti. Kadhim'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.