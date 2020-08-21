Fenerbahçe'den forvete dev hamle; Kevin Gameiro

Vedat Muriqi'den doğacak golcü boşluğunu da flaş bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine, Smolov ve Loic Remy'nin ardından bir dünya yıldızı daha eklendi. Sarı-lacivertlilerin, Valencia'da forma giyen Kevin Gameiro ile temasa geçtiği öne sürüldü.



La Liga'da geçen sezonu 9. sırada bitiren ve Avrupa Kupaları'na kalamayan Siyah-Beyazlılar, salgın sonrası futbolcularına uzun süredir maaş ödeyemiyordu. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Gameiro'ya da senelik 4.5 milyon Euro veren İspanyollar'a en ciddi teklifin Kanarya'dan geldiği bildirildi.



YILLIK 2.5 MİLYON EURO



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ali Koç ve kurmaylarının Gameiro'ya senelik 2.5 milyon Euro ücret teklif ettiği ve bu rakama da Fransız forvetin sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. 33 yaşındaki Gameiro ile 2+1 yıllık bir sözleşme planlayan Kanarya'dan Valencia'nın ise bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak Fenerbahçe bu transferi en düşük bonservis bedeli ya da hiç para vermeden bitirmeyi planlıyor.



2013-14'te PSG'den Sevilla'ya transfer olarak ülkesine veda eden 33 yaşındaki Fransız golcü, üç yılın ardından soluğu Atletico'da almış, 2018'de ise Valencia'ya geçmişti. Deneyimli forvet, geride bıraktığımız sezonda da Valencia adına 39 maçta 8 gol ve 3 asistle oynamıştı



