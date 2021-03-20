Fenerbahçe'den flaş paylaşım: "Eze eze, ağlatarak!"

Kadınlar EuroLeague'de Galatasaray'ı saf dışı bırakarak Final Four'a kalan Fenerbahçe Öznur Kablo'nun resmi twitter hesabından flaş bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den flaş paylaşım: 'Eze eze, ağlatarak!'
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20 Mart 2021 21:43
Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde 1-1 biten serinin ardından sayı farkıyla Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe Öznur Kablo'dan flaş bir paylaşım geldi.

Basketbol takımının resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, tur sonrası sevinç fotoğrafı kullanıldı ve şu ifadelere yer verildi: "Gereğini yapmış, Final Four'a eze eze ağlatarak kalmış, Fenerbahçe pozu!"

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun bu paylaşımının, Galatasaray Başantrenörü Efe Güven'in maç içerisinde takımıyla yaptığı toplantı sırasında kullandığı ifadelere yönelik olduğu iddia edildi.



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