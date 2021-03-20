Fenerbahçe'den flaş paylaşım: 'Eze eze, ağlatarak!'

Gereğini yapmış, Final Four'a eze eze ağlatarak kalmış, Fenerbahçe pozu! 💛💙#PotanınKraliçeleri pic.twitter.com/XKhziMszlW



— Fenerbahçe Öznur Kablo (@fbkadinbasket) March 20, 2021

Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde 1-1 biten serinin ardından sayı farkıyla Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe Öznur Kablo'dan flaş bir paylaşım geldi.Basketbol takımının resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, tur sonrası sevinç fotoğrafı kullanıldı ve şu ifadelere yer verildi: "Gereğini yapmış, Final Four'a eze eze ağlatarak kalmış, Fenerbahçe pozu!"Fenerbahçe Öznur Kablo'nun bu paylaşımının, Galatasaray Başantrenörü Efe Güven'in maç içerisinde takımıyla yaptığı toplantı sırasında kullandığı ifadelere yönelik olduğu iddia edildi.