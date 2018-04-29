Fenerbahçe'den flaş Beşiktaş maçı açıklaması!

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Beşiktaş maçı ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maç için hazırlıklarını sürdüreceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;
"Fenerbahçemiz, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 30 Nisan Pazartesi günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla başlayacak."
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maç için hazırlıklarını sürdüreceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;
"Fenerbahçemiz, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 30 Nisan Pazartesi günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla başlayacak."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın