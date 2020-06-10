Fenerbahçe'den FenerLAB devrimi

Fenerbahçe, gelecek yılın yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun fikriyle Samandıra'da yepyeni bir döneme giriyor. Belözoğlu, 2013 yılında Atletico Madrid'e transfer olduğu dönemde tanıştığı özel analiz merkezi sistemini Başkan Ali Koç'a aktardı. Koç, hiç bir fedakârlıktan kaçınmayarak FenerLAB adı verilen merkezin kurulması için onayı verdi ve hemen harekete geçildi.Futbolcuların tesislere giriş anından itibaren vücutlarına bağlanacak özel cihazlarla, adale-kas yapıları günbegün incelenecek. Elde edilen verilere göre, futbolcunun antrenmandaki programı belli olacak. Böylece kas sakatlıkları riski azaltılacak. Biyomekanik analizlerle oyunculara antrenman/ sakatlık öncesi ve sonrasında uygulanacak fizyoterapi programı da kolaylıkla çıkarılabilecek.Aylık kan ve yağ ölçümleri FenerLAB ile düzenli hale gelecek. 3 boyutlu görüntüleme sistemi ile sporcuların vücudunda aşırı yüklenilen bölgeler, sakatlığa neden olmadan önce tespit edilebilecek. Dünyada üst seviyede birçok takımın kullandığı bu sisteme yeni cihazlarla geçtiği için sarı- lacivertliler teknolojik olarak birçok dünya kulübünün de önüne geçmiş olacak.