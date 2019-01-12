Fenerbahçe'den 'Feneriumlar Krizi'ne yalanlama

Fenerbahçe Spor Kulübü, sarı-lacivertlilerin giyim markası olan Fenerium'da küçülmeye gidildiğine dair çıkan haberi yalanladı."Bugün Sözcü Gazetesi'nde "Fenerium Krizi" başlığı ile Fenerium'a dair gerçeklikten tamamen uzak bilgiler içeren bir haber yer almıştır.Fenerium, sektöründe öncü, ürün gamı ve hizmet kalitesiyle kendi iştigal alanında standartları belirleyen bir markadır.61'i doğrudan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait toplam 80 mağaza ile taraftarlarımıza hizmet vermektedir. 2018 senesini net %26 büyüme ile kapatmıştır.Haberin içeriğinde İzmir şube olarak belirtilen ve kapatıldığı iddia edilen Fenerium'lar, Alsancak ve Bornova mağazaları olup bu iki mağaza tek bir bayi tarafından işletilmektedir.Yatırımcı kararı ile sadece Alsancak mağazası kapanmış olup Bornova'daki Fenerium ise yenileme çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine tadilata alınmıştır.İzmir'de bu iki mağaza dışında Karşıyaka Mavibahçe, Balçova Agora AVM ve Gaziemir Optimum AVM'de bulunan Fenerium'lar, taraftarlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir.Haberlerde Fenerium'un kapatıldığı iddia edilen bir diğer yer olan Fatih'te ise Fenerium mağazası bulunmamaktadır.Her koşulda kulübüne sonsuz destek veren taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"