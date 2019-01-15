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Fenerbahçe'den Fellaini için kiralık formülü

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim daha geldi! Sarı-lacivertlilerin Manchester United'da gözden çıkarılan Marouane Fellaini'yi kiralamak istediği öne sürüldü

Kaynak: Haberturk
Fenerbahçe'den Fellaini için kiralık formülü
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15 Ocak 2019 11:21
Devre arası transfer döneminde kadrosuna sadece Sadık Çiftpınar takviyesi yapan ve bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Belçikalı Marouane Fellaini geldi. Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından gözden çıkarılan Belçikalı yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanabileceği öne sürüldü

Sarı-lacivertlilerin Fellaini'yi 6 aylık kiralamak istediği belirtilirken kulübün Finansal Fair Play nedeniyle baskı altında olduğu kaydedildi. FFP nedeniyle Fellaini'yle kalıcı bir anlaşma yapmasının zor olduğu öne sürülürken Galatasaray'ın da yaz aylarında Fellaini için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Belçikalı yıldız Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından ligde sadece 3 dakika süre alabilirken son iki lig maçında ise kadroya dahi alınmadı. Yine İngiltere basınındaki haberlere göre Fellaini, takımdaki durumundan ve Solskjaer'in tutumundan son derece rahatsız durumda.



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