Fenerbahçe'den Fatih Kuruçuk hamlesi

Sarı-Lacivertliler, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiralarken bu takımdan Fatih Kuruçuk'u istemişti.



Ancak İstanbul ekibi, başarılı savunmacıyı vermedi. Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor. Eğer Fatih, Karagümrük ile sözleşme yenilemezse, sezon sonunda başarılı oyuncuya teklif yapılması bekleniyor.



