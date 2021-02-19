Fenerbahçe'den Fatih Kuruçuk hamlesi

Sarı-Lacivertliler, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiralarken bu takımdan Fatih Kuruçuk'u istemişti.
Ancak İstanbul ekibi, başarılı savunmacıyı vermedi. Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor. Eğer Fatih, Karagümrük ile sözleşme yenilemezse, sezon sonunda başarılı oyuncuya teklif yapılması bekleniyor.
Ancak İstanbul ekibi, başarılı savunmacıyı vermedi. Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor. Eğer Fatih, Karagümrük ile sözleşme yenilemezse, sezon sonunda başarılı oyuncuya teklif yapılması bekleniyor.