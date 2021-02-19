Fenerbahçe'den Fatih Kuruçuk hamlesi

Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi kiraladığı Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'a sözleşme yenilemediği takdirde teklif yapacak.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Fatih Kuruçuk hamlesi
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19 Şubat 2021 11:28
Sarı-Lacivertliler, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiralarken bu takımdan Fatih Kuruçuk'u istemişti.

Ancak İstanbul ekibi, başarılı savunmacıyı vermedi. Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor. Eğer Fatih, Karagümrük ile sözleşme yenilemezse, sezon sonunda başarılı oyuncuya teklif yapılması bekleniyor.



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