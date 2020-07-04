Fenerbahçe'den Falette açıklaması

Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır"

Süper Lig'de 30. haftada Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe'de Simon Falette'nin sarı lacivertlilerle kiralık sözleşmesi sona ermişti.Sarı lacivertliler oyuncunun kalan maçlarda oynaması konusunda bir sıkıntı olmadığını bildirdi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ""Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Falette'nin kulübü Eintracht Frankfurt sözleşme süresinin dolması nedeniyle oyuncuyu geri çağırdı. Galatasaray'ın Onyekuru'da yaşadığı gibi bir durumla karşı karşıya kalan Fenerbahçe Alman kulübüyle iletişime geçti. Eintracht Frankfurt ile görüşmelerini sürdüren ve Falette'nin kalan maçları tamamlamasını isteyen Fenerbahçe'de sözleşme uzatılıp uzatılmama kararı bu görüşmenin ardından netlik kazanacak."