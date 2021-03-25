Fenerbahçe'den Erol Bulut için son karar!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un durumunu bir kez daha masaya yatıran yönetim kararını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Erol Bulut için son karar!
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25 Mart 2021 08:51
Zirve takipçisi Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılmaya devam ediliyor.

Beşiktaş derbisinde alınan 1-1'lik beraberlik sonrası Bulut'la yolların ayrılacağı iddiaları tekrar gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimde de bu durum birçok kez olduğu gibi yeniden konuşuldu.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; Süper Lig'de bitime 10 maç kala Erol Bulut'un gönderilmesinin yanlış bir karar olacağı üzerinde fikir birliğine varıldı.

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçları öncesi de benzer süreçler geçiren Bulut, takımın bu iki müsabakayı kazanması ardından görevine devam etse de, iç sahadaki sürpriz mağlubiyetler yüzünden yine koltuğunu kaybetme tehlikesi yaşamıştı.

AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLUYOR

Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun dışında Erol Bulut'un maç sonu yaptığı açıklamalar da ayrıca tepki topluyor. Sarı-lacivertli yönetim de bu durumdan rahatsız.

YÖNETİM SABIRLI DAVRANACAK

Bu kadar sıkıntıya rağmen Erol Bulut'a sabır gösteren yönetim, önümüzdeki süreçte dişini biraz daha sıkacak ve sezonun bitimine doğru gidilirken, genç çalıştırıcıyla yola devam etmeye çalışacak.

KESİN KARAR SEZON SONUNDA

Büyük umutlarla göreve getirilen Erol Bulut'un başladığı işi başarıyla bitirmesi beklenecek. Bulut'la ilgili kesin karar büyük ihtimalle sezon sonunda verilecek. 

 


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