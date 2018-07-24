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Fenerbahçe'den Enes Ünal'a kiralama teklifi

Fenerbahçe, Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'den Enes Ünal'a kiralama teklifi
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24 Temmuz 2018 05:51
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin dirsek temasını sürdürdüğü forvet Enes Ünal ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Milli oyuncu son olarak Villareal'in 1-1 berabere tamamladığı olaylı Marsilya maçının kadrosuna alınmadı.

İspanyol ekibin hocasının, Enes'i yarınki Montpellier ve 28 Temmuz'daki Sheffield Wednesday hazırlık maçlarının kadrosuna almayı düşünmediği iddiaları ise Comolli'nin heyecanını daha da artırdı.

F.Bahçe, bu maçlarda iddialar gerçek olur Enes oynamazsa İspanyol ekibiyle temas kurarak, oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için teklif yapacak.



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