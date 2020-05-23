Fenerbahçe'den Emre Kılınç için yeni görüşme!

Emre Kılınç'ı Galatasaray'a kaptırmak istemeyen Fenerbahçe yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila ile görüşerek daha önce yapılan teklifi revize edecek.

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Fenerbahçe'den Emre Kılınç için yeni görüşme!
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23 Mayıs 2020 12:50
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç konusunda çok ısrarcı olan Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor...

Milli futbolcuyu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yapacak.

Fenerbahçe Yönetimi'nin hem Galatasaray'ın Emre ile prensip anlaşması yapması hem de yurt dışından talipler nedeniyle kesenin ağzını açması bekleniyor.

Yaklaşık 2 hafta önce yapılan teklifi revize edecek olan Fenerbahçe'nin Emre Kılınç'ı ikna için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor. Başkan Ali Koç'un da bizzat devreye gireceği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'A DAHA YAKIN AMA...

Emre Kılınç ocak ayında Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Fener'in yapacağı son teklif sonrası dengelerin değişme ihtimali var.

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