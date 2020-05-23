Fenerbahçe'den Emre Kılınç için yeni görüşme!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olankonusunda çok ısrarcı olanyeniden harekete geçiyor...Milli futbolcuyu ezeli rakibikaptırmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta menajerile yeni bir görüşme yapacak.hemEmre ile prensip anlaşması yapması hem de yurt dışından talipler nedeniyle kesenin ağzını açması bekleniyor.Yaklaşık 2 hafta önce yapılan teklifi revize edecek olanikna için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor. Başkanda bizzat devreye gireceği gelen bilgiler arasında.Emre Kılınç ocak ayında Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Fener'in yapacağı son teklif sonrası dengelerin değişme ihtimali var.