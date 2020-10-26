Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması

16:00 Erol Bulut basın toplantısı



FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un katılımlarıyla 28 Ekim 2020 Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenlenecektir.



Sayın Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantı saat 14.00'te,



Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut'un basın toplantısı ise aynı gün saat 16.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.



Her iki toplantı da basın mensuplarının katılımlarına açık olacaktır.



