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Fenerbahçe'den Dzyuba'ya kelepçe

Ersun Yanal, 1-0'ın rövaşında öncelikle Kadıköy'de olduğu gibi Rus ekibinin 1.96'lık forvetini durdurmayı planlıyor. Dzyuba'ya Skrtel-Sadık ikilisi dönüşümlü olarak kelepçe vuracak. Azmoun'a da önlem alınacak.

Kaynak: Star
Fenerbahçe'den Dzyuba'ya kelepçe
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20 Şubat 2019 11:00
Avrupa Ligi'nde yarın akşam deplasmanda Zenit'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, bütün planlarını turu geçmek üzerine yapıyor.

Sarı-Lacivertliler'in hocası, ilk maçta Kadıköy'de elde ettikleri 1-0'ın avantajını korumanın yolunun da Rus rakiplerinin 1.96'lık forveti Artem Dzyuba'yı durdurmaktan geçtiğini düşünüyor.

Artem Dztuba bu sezon Zenit forması altında toplam 24 maça çıkmış 10 gol, 7 asistlik bir performans sergilemişti.

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