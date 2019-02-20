Avrupa Ligi'nde yarın akşam deplasmanda Zenit'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, bütün planlarını turu geçmek üzerine yapıyor.
Sarı-Lacivertliler'in hocası, ilk maçta Kadıköy'de elde ettikleri 1-0'ın avantajını korumanın yolunun da Rus rakiplerinin 1.96'lık forveti Artem Dzyuba'yı durdurmaktan geçtiğini düşünüyor.
Artem Dztuba bu sezon Zenit forması altında toplam 24 maça çıkmış 10 gol, 7 asistlik bir performans sergilemişti.
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Sarı-Lacivertliler'in hocası, ilk maçta Kadıköy'de elde ettikleri 1-0'ın avantajını korumanın yolunun da Rus rakiplerinin 1.96'lık forveti Artem Dzyuba'yı durdurmaktan geçtiğini düşünüyor.
Artem Dztuba bu sezon Zenit forması altında toplam 24 maça çıkmış 10 gol, 7 asistlik bir performans sergilemişti.
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