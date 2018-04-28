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Fenerbahçe'den dünyaca ünlü 2 transfer birden

Yeni sezonda takımı Zoran Terzic'e emanet edecek olan Fenerbahçe, kadın voleybolda dünyaca ünlü transferler yaptı.

Kaynak: Vatan
Fenerbahçe'den dünyaca ünlü 2 transfer birden
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28 Nisan 2018 10:15
Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan F.Bahçe Bayan Voleybol Takımı'nda transfer bombaları art arda patlıyor.

Takımı Sırbistan'ı 2017'de Avrupa şampiyonluğuna taşıyan, Dinamo Moskova'yı Rusya şampiyonu yapan Zoran Terzic'i emanet eden, ardından da Şampiyonlar Ligi Final-Four'unda VakıfBank ile kozlarını paylaşacak olan Imoco Conegliano'nun parlayan Meksikalı smaçörü Samantha Bricio ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Volero Zürih'ten Sırp milli pasör Ana Antonijevic'i de kadrosuna kattı.

Kaanarya ayrıca son olarak İsviçre'nin Volero Zürih takımında bulunan 19 yaşındaki Kübalı pasör çaprazı Melissa Vargas ile anlaşmaya vardı.

Kadrosundaki bütün yabancı oyuncularla yollarını ayıran Sarı Melekler'in, geçen sezonu Çin'de geçiren eski oyuncusu Yeon Koung Kim'i kadrosuna katmak için de çalıştığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Koreli yıldızın menajeriyle görüşmeler yapan F.Bahçeli yetkililerin yüksek bir teklif yapıp beklemeye geçtikleri öğrenildi.

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