Fenerbahçe'den dünyaca ünlü 2 transfer birden

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan F.Bahçe Bayan Voleybol Takımı'nda transfer bombaları art arda patlıyor.Takımı Sırbistan'ı 2017'de Avrupa şampiyonluğuna taşıyan, Dinamo Moskova'yı Rusya şampiyonu yapan Zoran Terzic'i emanet eden, ardından da Şampiyonlar Ligi Final-Four'unda VakıfBank ile kozlarını paylaşacak olan Imoco Conegliano'nun parlayan Meksikalı smaçörü Samantha Bricio ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Volero Zürih'ten Sırp milli pasör Ana Antonijevic'i de kadrosuna kattı.Kadrosundaki bütün yabancı oyuncularla yollarını ayıran Sarı Melekler'in, geçen sezonu Çin'de geçiren eski oyuncusu Yeon Koung Kim'i kadrosuna katmak için de çalıştığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Koreli yıldızın menajeriyle görüşmeler yapan F.Bahçeli yetkililerin yüksek bir teklif yapıp beklemeye geçtikleri öğrenildi.