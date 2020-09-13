Fenerbahçe'den Diego Godin yoklaması

Taraftarlar, her konuda anlaşma sağlanan Marcel Tisserand'ın transferinin neden açıklanmadığını merak ediyor. Bunun nedeni, Kongolu'dan çok daha kaliteli bir oyuncu için arayışların devam etmesi. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, savunmanın liderliğini üstlenecek, geriden takımı yönlendirecek tecrübeli bir oyuncu istiyor. Bunun için ilk aday, Belözoğlu'nun Atletico Madrid'den takım arkadaşı Diego Godin!



Uruguaylı yıldız için milli takımdan eski arkadaşı Diego Lugano da devrede. Diğer yandan vatandaşı Lemos'un da Godin ile temas kurduğu öğrenildi. İnter forması giyen 34 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Conte'nin takımda kalmasının kesinleşmesi sonrası ayrılık kararı aldı.



İtalyan basınına göre İnter ile Godin, karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesh etmeye yakın. Yıldız futbolcu için Cagliari de devrede ve resmi teklif sundular. Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşıyla görüşerek onu ikna etmeye çalışacak.







