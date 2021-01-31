Fenerbahçe'den çılgın seri; Ocakta yenilgi yok

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi 8 maça çıktı. Sarı-lacivertliler özellikle ocak ayında oynadığı maçlarda başarılı bir grafik çizdi. Ligde ocak ayı içerisinde 7 maça çıkan Erol Bulut'un ekibi 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, hiç mağlup olmadı. Bu ay içerisinde 3 günde bir maç yapılmasına karşın etkilenmeyen sarı-lacivertli takım bu sayede zirve yarışında iddialı konuma çıktı.



Kadıköy'deki başarılı seri



Aralık 2020'nin son maçında Başakşehir'i deviren Fenerbahçe, 8 maçlık bir seri ortaya koydu. Ligin en uzun namağlup serisini yakalayan Erol Bulut ve öğrencileri, Kadıköy'deki karnesini de iyi bir noktaya getirdi. Sarı-lacivertliler kendi sahasında arka arkaya 5. galibiyetini aldı ve bu alanda da en uzun galibiyet serisine imza attı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki ilk 6 maçında sadece 2 kere kazanmıştı.



Yine Rize, yine frikik



Fenerbahçe'de Süper Lig'de 13 aylık frikik hasreti Enner Valencia'nun şutu ile sona erdi. Ekvadorlu yıldız attığı şık frikik golüyle dikkat çekti. Sarı-lacivertliler en son geçen sezon benzer bir goller sevinmişti. 27 Aralık 2019 tarihinde rakip yine Çaykur Rizespor idi. Geçen sezonun 17. haftasında Deniz Türüç duran topta fileleri bulmuş, Gökhan Akkan'ı üzmüştü. Bu sezon ise ilk kez Valencia, frikikte yine Çaykur Rizespor'u ve yine Gökhan Akkan'ı devirdi. Ancak sırtına çarptığı için gol kaleci Gökhan Akkan'a yazıldı.



Yağmur yağdı zemin dağıldı



Kadıköy'de maç saatinde yoğun yağmur zor anlar yaşattı. İlk dakikadan itibaren başlayan ve şiddetini artıran yağmur sonrası Ülker Stadı'nın zemini çok kötü etkilendi. Bazı bölgeler tamamen çamurlaşırken, top sürmek bile imkansız hale geldi. Futbolcular sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kaldı.



