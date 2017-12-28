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Fenerbahçe'den çifte sambacı atağı

Brezilya'ya giden izleme heyetinin raporunu inceleyen Aykut hoca, Gremio'lu Arthur ve Fluminense'li Wendel'i istedi. Sarı-lacivertli yönetim görüşmelere başladı. Gremio'lu yönetici Zanotta'nın da doğruladığı girişimler ülke basınında da geniş yankı uyandırdı

Kaynak: Fotomaç
Fenerbahçe'den çifte sambacı atağı
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28 Aralık 2017 11:50
Fenerbahçe'nin scout ekibi geçtiğimiz günlerde Brezilya'ya bir çıkarma yapmıştı. Brezilya'dan dönen izleme kurulunun verdiği raporları inceleyen Aykut Kocaman'ın verdiği rapor sonrası F.Bahçeli iki yönetici Brezilya'nın yolunu tuttu… Buna göre sarılacivertlilerin listesindeki iki orta saha oyuncusunun isimlerin Gremio forması giyen Arthur ve Fluminense'de oynayan Wendel oldukları bildirildi. Fenerbahçe'nin bu ilgisi Brezilya'da da yankı buldu.



'GÖRÜŞME YAPILDI'

Gremio'nun sportif direktörü Andre Zanotta, Esporte Interativo TV'ye yaptığı açıklamada "Barça ile anlaşmadık. Real Madrid de devrede. Arthur'a çok büyük ilgi var. Türkiye'de F.Bahçe de ilgileniyor" dedi. Zanotta "Her an her şey olabilir" diyerek transfere açık kapı bıraktı. Ülke basınında ayrıca F.Bahçe'nin Fluminense ile masaya oturduğu bilgisi de paylaşıldı. 21 yaşındaki Arthur'un piyasa değeri 14, 20 yaşındaki Wendel'in değeri de 7.5 milyon euro civarında...



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