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Fenerbahçe'den Chelsea'ye; "İki gün içinde..."

Fenerbahçe, bir numaralı stoper adayı Kurt Zouma için İngiliz kulübü Chelsea'ye 2.1 milyon euro kiralama bedeli teklif edip, "Cevabı 48 saat içinde bildirin" dedi.

Kaynak: Star
Fenerbahçe'den Chelsea'ye; 'İki gün içinde...'
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03 Ağustos 2018 10:00
Fenerbahçe, Kurt Zouma için bitirici hamleyi yaptı. Chelseali oyuncu için Kanarya, kulübüne 2.1 milyon euro kiralama bedeli teklif etti. Asıl mevkisi stoper olan ve sağ bekte de görev yapan 23 yaşındaki oyuncu için yaptıkları teklifin ardından Sarı-Lacivertliler, İngilizler'e 48 saat süre verdiler ve olumlu cevap gelmezse bu transferden vazgeçeceklerini bildirdiler.

ZOUMA'YA TALİMAT

Oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin Kurt Zouma'ya da "Kulübünle konuş. Bu iş bir an önce bitsin. Fazla zamanımız yok. Senden vazgeçmek zorunda kalmayalım" dedi. Kanarya, Zouma transferinin olumsuz gelişmesi ihtimaline karşı da alternatif isimleri belirlerken, Portolu Diego Reyes ve Feyeoordlu Van Beek bir adım önde görünüyor.

TARAFTAR 'REYES' DİYOR

Taraftarların "Come to Fenerbahçe" mesajları yağdırdığı Diego Reyes'i West Ham, Newcastle ve Bordeaux'nun da istediği, bu nedenle Sportif Direktör Comolli'nin Meksikalı oyuncuyu yakın markaja aldığı ifade edildi. Cocu'nun takımda görmek istediği Van Beek de teklife olumlu yaklaşırken, kulüplerin aralarında anlaşmasını bekliyor.

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