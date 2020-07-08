Fenerbahçe'den Caner Osmanpaşa sürprizi

Sivasspor'da bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner Osmanpaşa, Fenerbahçe'nin gündemine girdi

Haber; Sabah
Fenerbahçe'den Caner Osmanpaşa sürprizi
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08 Temmuz 2020 09:55
Sivasspor'da bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner Osmanpaşa'nın da Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı konuşuluyor.

Yiğido'da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner'i Kanarya, bu sezon büyük sıkıntı çektiği stoper pozisyonunda düşünüyor.

32 yaşındaki oyuncunun düzenli olarak ilk 11 olmasa da takımın iskeletinde yer alması planlanıyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor.

Bu sezon Sivasspor'da 28 lig maçına çıkan Caner, 1 asistle oynadı.



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