Fenerbahçe'den Boupendza için iki futbolcu + para

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel transferlerini bitiren Sarı-Lacivertliler, bu sezon Hatayspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza'yı gündemine aldı.Hatay Söz'de Yaser Çaparaoğlu imzasıyla yayımlanan habere göre; Kanarya, Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza için resmi teklif yaptı. Güney ekibine paranın yanı sıra iki oyuncu önerildiği gelen haberler arasında. Hatayspor'un teklifi değerlendirdiği öğrenildi.Bu sezon attığı 13 golle Süper Lig'i sallayan Boupendza forvet ve kanatta görev yapabiliyor.Kemal Ademi ve Cisse'yi gözden çıkaran teknik direktör Erol Bulut'un 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu hücumda joker olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor.