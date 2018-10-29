Fenerbahçe'den bir sezonda 4 hocaya ödeme!

VITOR PEREIRA'YA 1.9 MİLYON EURO

AYKUT KOCAMAN'A 1.5 MİLYON EURO

'nin Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi sonrasındaile yollar ayrıldı. İstifa etmeyip görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Phillip Cocu'ya tazminat ödemek durumunda kalacak. Sarı-lacivertli kulüp, Cocu'ya sözleşmesinden doğan 1 yıllık ücreti olan 2,5 milyon euroyu ödeyecek.Fenerbahçe, yeni gelecek teknik direktörle birlikte toplamda 4 farklı teknik adam ödeme yapmış olacak. Sarı-lacivertliler Phillip Cocu, Vitor Pereira ve Aykut Kocaman'a toplam 6,4 milyon euro ödeyecek.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mazbatasını alıp göreve başladıktan yalnızca 2 gün sonra masasında adeta 'bomba' etkisinde bir dosya buldu. 4 Haziran'da mazbata alan Ali Koç, 6 Haziran'da FIFA'dan gelen dosyada 1.9 milyon Euro tazminatı gördü. Fenerbahçe'nin bu tazminatı 1 sene içerisinde takstiklerle ödeyeceği öğrenildi.Fenerbahçe'de kontratı varken görevden alınan Aykut Kocaman, 1.5 milyon Euro'luk tazminatını bırakmak istedi ancak Ali Koç, "Bu kulüpte hak etmeyen bir sürü insanlara paraları dağıtıldı. Sizin sözleşmeniz var. Siz almayacağım diye ısrar da etseniz biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile konuştuk. Gerekeni yapacağız. Sözleşmeniz var. Bir hakkınız var. Bunu vereceğiz." ifadeleriyle tazminatı Aykut Kocaman'a ödeyeceğini açıkladı.Ali Koç'un bu sözlerini Aykut Kocaman, Hürriyet gazetesinde açıkladı.