  •  
    Bugün saat tam 10.26! "Ersun Yanal" çılgınlığı
  •  
    F.Bahçe'nin YENİ hoca için gözünü diktiği liste
  •  
    "Fenerbahçe'nin başına Sarri bile gelse olmaz"
  •  
    "Ali Koç sözünden geri dönebilir, nedeni de..."
  •  
    Ankaragücü'nden Kartal için F.Bahçe'ye MESAJ!..

Fenerbahçe'den bir sezonda 4 hocaya ödeme!

Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni gelecek hoca ile birlikte aynı anda dört farklı teknik adama ödeme yapmış olacak.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den bir sezonda 4 hocaya ödeme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2018 11:12
SPORX ARAŞTIRMA - Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi sonrasında Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. İstifa etmeyip görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Phillip Cocu'ya tazminat ödemek durumunda kalacak. Sarı-lacivertli kulüp, Cocu'ya sözleşmesinden doğan 1 yıllık ücreti olan 2,5 milyon euroyu ödeyecek.

Fenerbahçe, yeni gelecek teknik direktörle birlikte toplamda 4 farklı teknik adam ödeme yapmış olacak. Sarı-lacivertliler Phillip Cocu, Vitor Pereira ve Aykut Kocaman'a toplam 6,4 milyon euro ödeyecek.

Phillip Cocu - 2,5 milyon euro
Cocu'nun yardımcıları - 500 bin euro
Aykut Kocaman - 1,5 milyon euro
Vitor Pereira - 1,9 mmilyon euro

VITOR PEREIRA'YA 1.9 MİLYON EURO

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mazbatasını alıp göreve başladıktan yalnızca 2 gün sonra masasında adeta 'bomba' etkisinde bir dosya buldu. 4 Haziran'da mazbata alan Ali Koç, 6 Haziran'da FIFA'dan gelen dosyada 1.9 milyon Euro tazminatı gördü. Fenerbahçe'nin bu tazminatı 1 sene içerisinde takstiklerle ödeyeceği öğrenildi.

AYKUT KOCAMAN'A 1.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de kontratı varken görevden alınan Aykut Kocaman, 1.5 milyon Euro'luk tazminatını bırakmak istedi ancak Ali Koç, "Bu kulüpte hak etmeyen bir sürü insanlara paraları dağıtıldı. Sizin sözleşmeniz var. Siz almayacağım diye ısrar da etseniz biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile konuştuk. Gerekeni yapacağız. Sözleşmeniz var. Bir hakkınız var. Bunu vereceğiz." ifadeleriyle tazminatı Aykut Kocaman'a ödeyeceğini açıkladı.

Ali Koç'un bu sözlerini Aykut Kocaman, Hürriyet gazetesinde açıkladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için